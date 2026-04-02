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01 - Le Journal de l'Emploi

Ã‰cole de la deuxiÃ¨me chance : une insertion par lâ€™expÃ©rience rÃ©elle

Emission du 02/04/2026
Ã©cole de la deuxiÃ¨me chance

Comment aider des jeunes sans projet clair Ã  trouver leur place dans le monde du travail ? Dans cet Ã©pisode du Journal de lâ€™Emploi, deux acteurs de terrain apportent des Ã©lÃ©ments de rÃ©ponse. HervÃ© CouÃ©, directeur de lâ€™Ã‰cole de la deuxiÃ¨me chance de Seine-Saint-Denis, et Claire Chadourne, directrice RSE Europe Med chez Digital Realty, reviennent sur un partenariat qui vise Ã  rapprocher formation et besoins concrets des entreprises.

Le dispositif repose sur un rythme structurÃ©. Les jeunes alternent pÃ©riodes en centre de formation et immersions en entreprise. Comme le prÃ©cise HervÃ© CouÃ©, ils arrivent souvent sans idÃ©e prÃ©cise de mÃ©tier. Le parcours sert donc Ã  explorer, tester et construire progressivement un projet professionnel.

Cette approche passe par une exposition directe au terrain. Les immersions permettent de dÃ©couvrir diffÃ©rents secteurs et dâ€™observer les rÃ©alitÃ©s du travail. Ainsi, lâ€™objectif reste dâ€™aboutir Ã  une insertion durable, que ce soit par lâ€™emploi ou une formation qualifiante.

Des mÃ©tiers mÃ©connus mais accessibles

Dans ce cadre, le partenariat avec Digital Realty ouvre lâ€™accÃ¨s Ã  un secteur encore peu identifiÃ© : les data centers. Ces infrastructures, essentielles au fonctionnement du numÃ©rique, regroupent des mÃ©tiers variÃ©s. Contrairement Ã  certaines idÃ©es reÃ§ues, ils ne concernent pas uniquement des profils trÃ¨s qualifiÃ©s.

Les activitÃ©s couvrent notamment la maintenance, la gestion des Ã©quipements techniques ou la sÃ©curitÃ© des sites. Ces fonctions correspondent Ã  des besoins rÃ©els de recrutement, dans un contexte de forte croissance du secteur.

Digital Realty sâ€™inscrit dans une logique de dÃ©veloppement territorial. Lâ€™entreprise est implantÃ©e notamment en Seine-Saint-Denis, Ã  proximitÃ© directe des publics accompagnÃ©s. Elle compte plus de 300 data centers dans le monde et participe au dÃ©veloppement de hubs numÃ©riques en ÃŽle-de-France et Ã  Marseille. Ce positionnement explique la mise en place de partenariats locaux, avec lâ€™objectif de crÃ©er des passerelles vers lâ€™emploi dans des zones Ã  forts enjeux sociaux.

Lâ€™immersion joue ici un rÃ´le central. Les jeunes visitent les sites, Ã©changent avec des professionnels et dÃ©couvrent des parcours concrets. Certains choisissent ensuite de sâ€™orienter vers ces mÃ©tiers. Dâ€™autres affinent leur projet en confrontant leurs reprÃ©sentations Ã  la rÃ©alitÃ©.

Ce lien direct entre formation et entreprise crÃ©e une dynamique particuliÃ¨re. Dâ€™un cÃ´tÃ©, les entreprises cherchent Ã  faire connaÃ®tre leurs mÃ©tiers. De lâ€™autre, les jeunes accÃ¨dent Ã  des opportunitÃ©s quâ€™ils nâ€™avaient pas identifiÃ©es.

Les Ã‰coles de la deuxiÃ¨me chance sâ€™adressent Ã  des jeunes de 16 Ã  30 ans, souvent sans diplÃ´me ni qualification. Elles proposent un accompagnement individualisÃ©, combinant formation et immersion professionnelle. Chaque parcours est construit pour favoriser une insertion durable, soit par lâ€™accÃ¨s Ã  lâ€™emploi, soit par une formation certifiante. Ce modÃ¨le repose sur une approche progressive, centrÃ©e sur le potentiel des jeunes et leur capacitÃ© Ã  construire un projet professionnel.

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