Jean-Claude Narcy, journaliste

Jean-Claude Narcy, journaliste, livre son regard sur demain. En effet, il imagine l’avenir, en écho avec sa propre histoire, en répondant à ces 3 questions :

– Qu’est-ce qui l’a conduit à devenir journaliste ?

– Comment conçoit-il l’avenir du journalisme ?

– Comment imagine-t-il le Grand Paris dans 20 ans ?

Alors, découvrez les réponses de Jean-Claude Narcy, dans Regards sur Demain. Et découvrez d’autres regards de personnalités sur le monde demain.