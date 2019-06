Qu’est-ce que la Tech for Good ?

La Tech for Good est l’utilisation de la technologie au service du bien commun. C’est se servir de la technologie pour résoudre des problématiques sociétales et environnementales. Ce secteur est en plein développement. Et de nombreuses entreprises s’accaparent de ce sujet. Cependant, la Tech for Good est-elle l’affaire de tous ? C’est la question que Business Women pose à Elsa Hermal, la cofondatrice de Epicery et Eva Sadoun, la fondatrice de Lita.co.

Business Women, l’émission des femmes qui entreprennent.

Chaque mois, Business Women donne la parole à des femmes entrepreneures. Deux femmes entrepreneures viennent débattre d’un thème autour de l’entrepreneuriat. Elles partagent également leur coup de coeur ou leur coup de gueule. L’activité de leur entreprise est présentée à partir de leur publication sur les réseaux. Une chronique est également dédiée aux structures qui accompagnent les femmes qui entreprennent (BGE, Initiative France, Les Premières et Moovjee). Alors, profitez de l’expérience et des conseils des entrepreneures de Business Women. Les émissions sont disponibles sur Business Women.