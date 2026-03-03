Demain! est
01 - Le Journal de l'Emploi

Financer sa reconversion professionnelle avec Transition Pro

Emission du 03/03/2026
Financer sa reconversion professionnelle devient une question centrale en 2026. Dans Le Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Stéphane Maas, directeur de Transition Pro Île-de-France. L’objectif est clair : expliquer comment sécuriser un changement de métier dans un marché du travail en mutation.

Intelligence artificielle, transition écologique, vieillissement démographique. Ces transformations accélèrent. Selon l’OCDE, 27 % des postes sont automatisables. Certains métiers disparaissent. D’autres émergent. La reconversion n’est plus marginale. Elle devient stratégique.

La santé recrute massivement. D’ici 2040, 3,7 millions de personnes pourraient être dépendantes. En Île-de-France, 28 % des formations financées concernent les métiers du soin, notamment aide-soignant.
Le numérique progresse aussi. Les métiers liés à la cybersécurité ou à la protection des données se développent. La rénovation énergétique crée également des besoins durables.

Mais une question revient toujours : comment financer ce virage à prendre ?

Financer sa reconversion professionnelle : quels dispositifs mobiliser ?

Le Projet de Transition Professionnelle permet de conserver sa rémunération pendant la formation. Les frais pédagogiques sont pris en charge. Ce dispositif sécurise le parcours.

La VAE valorise l’expérience acquise. Elle transforme des compétences en diplôme reconnu, et le CPF peut compléter un financement.
Un dispositif spécifique accompagne aussi les salariés exposés à l’usure professionnelle. En France, 79 millions de jours de travail sont perdus chaque année pour cause de maladies professionnelles.

Pour simplifier les démarches, la Maison de la reconversion à Paris centralise l’accompagnement. Elle réunit financeurs et acteurs de la formation. L’objectif est de rendre le parcours plus lisible possible.

En mars, plusieurs événements mettront l’accent sur la féminisation de certains métiers et la création d’entreprise. Pourquoi seulement 38 % de femmes dans le dispositif démission-reconversion ? La question mérite d’être posée.

Financer sa reconversion professionnelle ne relève plus du pari. C’est un levier d’adaptation. Reste à savoir si chacun anticipe assez tôt les mutations à venir.

