DOCUMENTAIRE: L’agriculture de Demain

Le changement climatique n’est plus une perspective lointaine pour le monde agricole. Désormais, il s’observe, se mesure, se subit. Inondations, canicules, sécheresses, gels tardifs… les aléas se multiplient, bouleversent les cycles naturels et fragilisent les rendements. Dans ce contexte, « l’agriculture de demain » documentaire réalisé par Fabien Franey, donne la parole à celles et ceux qui n’ont pas d’autre choix que de s’adapter.

L’agriculture de Demain : des témoignages forts !

Neuf agriculteurs et l’agroclimatologue Serge Zaka témoignent, chacun à leur échelle, des transformations en cours et des pistes d’action pour préserver leur métier, notre alimentation, notre avenir ! Marie Perret, vigneronne dans la Vallée du Rhône, a vu ses vignes griller sous l’effet de la chaleur. Jean Pratx, arboriculteur bio dans le Roussillon, fait face à des étés sans pluie et des nappes phréatiques qui s’épuisent. Sylvain Couderc, maraîcher en bio-intensif dans l’Aveyron, tente de maintenir la résilience de ses cultures avec peu d’eau et beaucoup d’ingéniosité…

Tous partagent le même constat : l’agriculture française, qu’elle soit conventionnelle ou biologique, est en train de basculer.

L’agriculture de Demain: des pistes d’espoirs?

A travers ces témoignages vousallez découvrir que chacun tente aussi, à sa manière, de construire un avenir. De l’agroforesterie aux serres photovoltaïques, des cultures plus sobres en eau au retour de la polyculture-élevage, les pratiques évoluent.

Ce documentaire ne cherche pas à imposer une solution unique. Il documente des tentatives, des doutes, des expérimentations – parfois fragiles, souvent inspirantes.

L’agriculture de Demain à découvrir sur notre Chaîne

A découvrir tout l’été sur l’antenne de Demain TVà 22h30 :

Dimanche 06 Juillet Samedi 12 Juillet vendredi 18 Juillet jeudi 24 Juillet mercredi 30 Juillet,

mardi 05 août, lundi 11 août, Dimanche 24 août samedi 30 août et Vendredi 05 septembre