Expériences immersives : Cultival réinvente le patrimoine

Dans cet épisode de Future of Work, Julienne Nadin reçoit Thibault Manchon, fondateur de Cultival. Son agence réinvente la médiation culturelle grâce à des formats innovants et immersifs. Ensemble, ils reviennent sur son parcours, ses projets phares et sa vision du travail.

Et si visiter un monument devenait une aventure sensorielle ? C’est le pari de Thibault Manchon. Depuis 25 ans, il imagine des expériences immersives qui transforment la manière dont on découvre les lieux culturels. Pour y parvenir, Cultival s’appuie sur le jeu, la narration et la technologie.

Réenchanter les lieux culturels par l’expérience

Parmi les projets emblématiques : un escape game “Arsène Lupin” à l’Opéra de Paris, une visite scénarisée au siège de l’UNESCO, et “Aura” aux Invalides. Cette dernière, conçue avec le studio québécois Moment Factory, mêle sons, lumières et patrimoine.

Ces formats ne sont pas de simples divertissements. Leur but est d’attirer de nouveaux publics, mais aussi de renforcer l’attractivité des sites. Surtout, ils créent un impact durable, à la fois culturel, social et économique. Chaque projet repose sur un partenariat à long terme avec les lieux concernés.

En parallèle, Thibault Manchon cultive un style de management fondé sur la confiance et le plaisir d’accomplir. Il valorise l’autonomie de ses équipes, tout en veillant à leur bien-être. Aujourd’hui, Cultival rassemble 25 personnes en agence et près de 100 sur le terrain.

Pour 2025, de nouveaux projets sont en cours, notamment à la Bibliothèque nationale de France et dans le sud du pays. L’ambition reste la même : faire vivre la culture autrement, avec des expériences immersives qui parlent à chacun.