La région Ile-de-France a mis en place le dispositif Entrepreneur #Leader. Il a pour but de favoriser l’entrepreneuriat. Label Entreprise vous propose un coup de projecteur sur ce dispositif, en accueillant Sylvie Marie Brunet et Raphaël Brochard. Sylvie Marie est responsable du Pôle Entreprises Innovantes Couveuses-Lab de BGE PaRIF. Et Raphaël Brochard est cofondateur de l’entreprise PICNIC, lauréate du prix Entrepreneur #Leader. PICNIC propose des kiosques et pop-up stores. Ce sont des architectures innovantes dédiées aux commerces, services et animations. Ces architectures sont également mobiles, modulables et autonomes en énergies renouvelables. De plus, elles sont conçues et fabriquées en France.

Un accompagnement en 3 étapes

Entreprendre #Leader est conçue en trois étapes.

Tout d’abord, première étape : bâtir un projet. L’accompagnement vise alors à informer et à comprendre les étapes à accomplir. L’entrepreneur bénéficie alors d’un :

-atelier collectif d’information sur le montage d’un projet d’entreprise,

-diagnostic personnalisé,

-accompagnement sur mesure,

-et d’une mise en relation avec un réseau de couveuses,

Ensuite, deuxième étape : financer un projet. Il s’agit alors de proposer des solutions pour structurer financièrement le projet et mobiliser un financement. Cette étape comprend :

-une analyse des options de financement,

-l’instruction et l’analyse du projet,

-et le financement et/ou la mise en relation bancaire.

Et enfin, troisième étape, piloter une entreprise. Il s’agit d’un accompagnement de proximité jusqu’à trois ans après la création. Le but est alors de développer l’entreprise, d’améliorer son pilotage et de favoriser sa croissance. Le dirigeant obtient :

-un parcours construit sur mesure,

-deux rendez-vous d’étape annuel et un bilan en fin de parcours,

-un suivi par un conseiller d’entreprise référent pour les 3 ans,

-et une série de workshops animés par des experts.

Vous l’avez constaté, ce dispositif est riche et diversifié. Et, tout est mis en place pour sécuriser le parcours entrepreneurial.

