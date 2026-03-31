Emploi en cybersÃ©curitÃ© : 350 postes dans un secteur en pleine Ã©volution

Lâ€™emploi en cybersÃ©curitÃ© progresse rapidement, portÃ© par la multiplication des usages numÃ©riques et des risques associÃ©s. Dans le Journal de lâ€™Emploi, prÃ©sentÃ© par JÃ©rÃ´me Joinet, cette dynamique se concrÃ©tise avec lâ€™annonce de 350 postes ouverts au sein du groupe Squad.

InvitÃ© de lâ€™Ã©mission, ThÃ©ophile Fournaise, Chief Sales Officer, dÃ©crit un secteur devenu central pour les entreprises, notamment les grands groupes. Aujourdâ€™hui, la cybersÃ©curitÃ© ne concerne plus uniquement les Ã©quipes techniques. Elle touche lâ€™ensemble des organisations et de leurs activitÃ©s.

Emploi cybersÃ©curitÃ© : un secteur face Ã des besoins croissants

Les besoins sont nombreux et couvrent des domaines variÃ©s. Gouvernance, gestion des risques, conformitÃ©, mais aussi dÃ©tection et rÃ©ponse aux incidents : les mÃ©tiers de la cybersÃ©curitÃ© se structurent autour dâ€™expertises de plus en plus spÃ©cialisÃ©es.

Cette diversitÃ© reflÃ¨te une rÃ©alitÃ© Ã©voquÃ©e dans lâ€™Ã©mission : les entreprises doivent faire face Ã des menaces plus frÃ©quentes et plus complexes. Lâ€™essor de lâ€™intelligence artificielle accentue encore cette transformation. Les attaques peuvent dÃ©sormais Ãªtre dÃ©ployÃ©es plus rapidement et Ã plus grande Ã©chelle.

Dans ce contexte, les compÃ©tences attendues Ã©voluent. Il ne suffit plus de maÃ®triser des outils. Il faut aussi comprendre les enjeux globaux, savoir dialoguer avec les dÃ©cideurs et sâ€™adapter en permanence.

Câ€™est pourquoi la formation continue devient essentielle. Selon ThÃ©ophile Fournaise, les consultants doivent Ãªtre accompagnÃ©s sur plusieurs annÃ©es et rÃ©guliÃ¨rement certifiÃ©s pour suivre les Ã©volutions technologiques.

Autre point clÃ© : malgrÃ© la forte demande pour des profils expÃ©rimentÃ©s, les entreprises ne peuvent pas se limiter Ã recruter des experts. Elles doivent aussi intÃ©grer et former des profils plus jeunes, capables de monter en compÃ©tence rapidement.

Au final, lâ€™emploi en cybersÃ©curitÃ© apparaÃ®t comme un secteur dâ€™opportunitÃ©s, mais aussi dâ€™exigence. DerriÃ¨re les nombreux postes ouverts, câ€™est toute une transformation des mÃ©tiers qui se dessine, entre montÃ©e en expertise, adaptation constante et intÃ©gration de nouvelles technologies.