Hors des Sentiers battus: en Italie (Sardaigne)

A la découverte de l’Italie et de la Sardaigne

C’est à présent en Italie et en Sardaigne que le voyage Hors des Sentiers battus continue. L’aventurier part cette fois-ci visiter ce pays réputé pour sa gastronomie et son histoire. Au programme: la Région de l’Iglesiente, les anciennes Mines Sardes, les dunes de Piscinas ou encore le Domus de Janas, des vestiges et pont Romains, la région agricole de Milis, les vignobles et les champs d’oliviers et d’agrumes ainsi que bien d’autres paysages et lieux comme la région de Sinis, les falaises de la côte ouest et les grottes.

Un documentaire réalisé par Guillaume Ravau.