L’édition 2020 de Créatrices d’Avenir est lancée

« Créatrices d’Avenir » : 10ème

L’appel à candidature pour la 10ème édition du concours « Créatrices d’Avenir » est ouvert. Les futures lauréates de « Créatrices d’Avenir » bénéficieront d’une visibilité médiatique et de 60 000 euros de dotation globale. Et cette dotation se répartit entre 30 000 euros en numéraire et 30 000 euros en accompagnement ou en nature délivrés par les partenaires du concours.

6 femmes récompensées

Vous avez du 1er juin au 30 septembre 2020 sur www.creatricesdavenir.com. La cérémonie de remise des trophées se tiendra en décembre prochain. Elle récompensera six femmes ayant créé ou repris une entreprise en Ile-de-France. Alors pour participer à ce concours et déposer vos candidatures rendez-vous sur www.créatricesdavenir.com.

Business Women, l’émission des femmes qui entreprennent

