Edition spéciale SIBCA avec Mayers

Jérôme Joinet reçoit Luc Belot, Directeur général de l’entreprise Mayers, spécialiste de la construction bas carbone et hors site sur le Salon de l’Immobilier Bas Carbone.

La société Mayers gère les projets de la conception à la construction en passant par toute la phase d’exécution. L’entreprise réduit alors son empreinte carbone en construisant hors site. C’est une technique industrielle qui permet de moins polluer en étant sûr des chantiers. La société assemble toutes les pièces de la construction dans des sites couverts et dédiés et assemble ensuite la construction. L’avantage de travailler dans des sites couverts et que l’on peut le faire de tout temps, ce qui permet aux charpentiers, menuisiers… de gagner en confort.

Les clients de Mayers sont des particuliers, des bailleurs sociaux et parfois même des régions. La société construit aussi des logements saisonniers, temporaires et déplaçables. Ce qui permet d’optimiser l’espace et d’économiser les matériaux.

Un besoin croissant de recrutement chez Mayers

En ce moment, la société propose 23 offres d’emploi en tant que chargé de projet bois, chef d’équipe, directeur de travaux ou même un stagiaire conducteur de travaux. Mayers compte pour l’instant 140 personnes et projette de recruter entre 800 et 900 personnes d’ici à 10 ans. Les profils recrutés ont évolué avec l’évolution technologique. En effet, Mayers recrute moins de charpentier et menuiser et plus de profils industriels dont des ingénieurs pour assurer des constructions « buildtech ».

Luc Belot n’oublie pas de préciser que le domaine de la construction demande des profils motivés, mais surtout rigoureux. En effet, il y a des process à respecter pour la sécurité des travailleurs et des futurs usagers. La société recherche également des personnes dotées d’une bonne formation initiale et garantie une très bonne formation continue en son sein.

Pour plus d’informations sur les offres d’emploi, rendez-vous sur le site de Mayers, rubrique « Nous rejoindre ».