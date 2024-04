L’endométriose au travail : Témoignage d’une patiente experte

Dans la dernière édition du Journal de l’Emploi, une problématique de santé encore trop méconnue a été mise sur la table. L’endométriose, une maladie affectant entre 2 et 4 millions de femmes en France. Cette pathologie, souvent silencieuse et mal diagnostiquée, a un impact significatif sur la vie quotidienne des femmes touchées, mais également sur leur vie professionnelle. Pour explorer cette réalité complexe, Marie-Agnès Caderby, patiente experte chez Endomind, a accepté de partager son vécu et ses expériences en entreprise.

Endomind est une association de patientes reconnue par le ministère de la santé, dévouée à défendre les droits des femmes souffrant d’endométriose. Cette maladie, caractérisée par des douleurs intenses pendant les règles et en dehors, a longtemps été mal comprise et sous-diagnostiquée. Pourtant, elle peut avoir des répercussions dévastatrices sur la qualité de vie et la carrière professionnelle des personnes qui en sont atteintes.

Marie-Agnès partage son parcours. Marqué par une errance médicale de 15 ans avant de recevoir enfin un diagnostic à l’âge de 27 ans. Cette longue période d’incertitude est malheureusement fréquente pour de nombreuses femmes touchées par cette maladie. En moyenne, il faut désormais sept ans pour poser un diagnostic d’endométriose. Ce qui souligne l’urgence d’une meilleure sensibilisation et d’un accès plus rapide aux soins.

L’endo et boulot, ça ne fait pas de cadeau !

Au-delà de l’impact sur la santé physique. L’endométriose a également eu des répercussions majeures sur la vie professionnelle de Marie-Agnès dès son plus jeune âge. Elle partage des expériences à la fois difficiles et encourageantes, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontées les femmes atteintes d’endométriose sur leur lieu de travail.

Les symptômes invalidants de la maladie, tels que les douleurs chroniques et la fatigue, peuvent rendre difficile la poursuite d’une carrière professionnelle épanouissante. Marie-Agnès évoque les périodes d’absentéisme, les difficultés à accomplir les tâches quotidiennes et les obstacles rencontrés pour obtenir un soutien adéquat de la part de ses employeurs.

Cependant, malgré ces défis. Marie-Agnès souligne également les mesures positives mises en place dans certaines entreprises pour soutenir les employées atteintes d’endométriose. Des politiques de flexibilité horaire, des aménagements ergonomiques du poste de travail et une sensibilisation accrue au sein de l’entreprise peuvent contribuer à créer un environnement de travail plus inclusif et favorable à la santé.