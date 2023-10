Jérôme Joinet reçoit Floris Van Lidth, enseignant référent métier développement durable à l’ESPI pour une édition du Journal de la Formation sur le Salon de l’Immobilier Bas Carbone.

En plus d’être enseignant à l’École Supérieur des Professionnels de l’Immobilier, Floris Van Lidth est aussi dirigeant de sa société d’immobilier Vue Sur Vert. Cette double casquette lui permet alors de donner des cours adaptés à la réalité du marché. Il le souligne, le secteur doit s’adapter aux réalités environnementales et aux contraintes foncières. En effet, avec la crise économique et l’amenuisement des matériaux, les prix augmentent. Il faut ainsi trouver des solutions pour économiser et réhabiliter les matériaux déjà en service.

L’ESPI permet aux élèves d’être aux faits des réalités du terrain. Ils peuvent y prendre des cours de promotion, gestion de patrimoine ou encore évaluation immobilière. Les étudiants reçoivent aussi des cours de commerce, de droit et de technique.

Les formations sont diplômantes et il y a aussi des formations continues pour les professionnels devant se réadapter à la transition écologique.

ESPI forme au développement durable

L’enseignant déplore un manque d’adaptation des entreprises. Avec la loi RE2020, toutes les entreprises qui veulent subsister doivent prendre des profils RSE. Les étudiants de l’ESPI peuvent ainsi aider les entreprises à gérer les coûts, les ressources manquantes et les difficultés techniques. L’ESPI met alors sur le marché du travail des jeunes férus de développement durable, mais pragmatiques.

L’ESPI à des locaux à Paris, Marseille, Bordeaux ou encore Lille. L’école forme les jeunes en initiale ou en alternance. Elle délivre entre autres des Bachelors Gestionnaire d’Affaires Immobilières de titre RNCP de niveau 6, des Masters Manager en Aménagement et Promotion Immobilière de niveau 7 enregistrés au Répertoire National des Certifications Professionnelles comme pour le BTS Comptabilité et Gestion de niveau 5. Pour plus d’informations sur les formations disponibles et les diplômes délivrés, rendez-vous sur le site dans l’espace « Formation en Immobilier ».