Pour cette édition spéciale SIBCA du Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Olivier Barge, directeur opérationnel et directeur général du groupe APRC pour parler construction durable.

APRC est un contractant général, ingénieriste et constructeur d’immobilier d’entreprise. Elle aide ses clients à construire des bâtiments durables, à gérer leur logistique ou encore à l’optimisation de la consommation d’énergie. En effet, toutes les entreprises doivent s’adapter aux lois du gouvernement avec ou sans convictions. La différence avec APRC est que le développement durable fait partie de l’ADN de l’entreprise.

Olivier Barge reste conscient que l’amoindrissement des ressources peut coûter cher aux entreprises. Avec la crise économique, l’utilisation de matériaux biosourcés peut être vue comme un luxe. Mais il explique que désormais le respect de l’environnement permet de faire des économies d’énergies et d’euros. En effet, la société d’immobilier permet aux entreprises de faire des économies avec des panneaux solaires ou encore une bonne isolation.

APRC recherche des nouveaux profils

Olivier Barge aborde la difficulté de trouver des profils développement durable. Effectivement, de nouveaux métiers naissent tous les jours dans ce domaine et les écoles ne suivent pas toujours. Pour pallier ce problème, APRC s’engage auprès des écoles et envoi même des formateurs sur place. Ceci pour que les étudiants soient aux faits des nouvelles actualités sur le marché concernant l’électricité ou même le digital.

En attendant, APRC recrute des ingénieurs CVC confirmé, des responsables travaux et aussi des juristes promotions immobilières. Le principal contrat proposé est un Contrat à Durée Indéterminée. Avec ses 17 ans d’existence, ses 100 collaborateurs et son chiffre d’affaires doublé en une année, APRC a besoin de renfort. Pour plus d’informations sur les offres d’emploi, rendez-vous sur le site dans la rubrique « carrières ».

APRC s’engage cependant à former ses employés en interne. Ceci afin qu’ils restent à la pointe des avancées technologiques et de développement durable.