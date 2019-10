Le télétravail va se développer

Avec les technologies, l’organisation du travail évolue et soulève bien des questions. C’est pourquoi Paroles d’Experts s’intéresse aujourd’hui au télétravail. Alors, le télétravail, c’est la possibilité pour le salarié d’effectuer des missions en dehors des locaux de l’entreprise. Il est rendu possible par l’évolution des technologies d’information et de communications tels que les ordinateurs, smartphones et tablettes. C’est une organisation qui présente de vrais avantages mais qui pose à l’employeur quelques questions pratiques, auxquelles cette émission apporte des réponses !

Gérez votre entreprise avec des experts.

Comprendre la marge, définir le juste prix, gérer les RGPD, le pacte d’associés… quelque soit le sujet, vous pouvez bénéficiez de conseils à la gestion d’entreprises en visionnant les émissions Paroles d’Expert, réalisées en partenariat avec Cerfrance