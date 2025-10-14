Demain! est
10 - Génération Reconversion 2025

Digital Campus : se reconvertir dans le digital

Emission du 14/10/2025 - Durée 10 minutes
Digital Campus

Dans cette édition de Générations Reconversion, David Prud’homme, directeur de Digital Campus Paris, détaille comment le digital offre des opportunités pour les adultes en reconversion et comment l’IA transforme les métiers et les compétences.

Le digital : un secteur toujours en croissance

Le digital reste un secteur en tension, proche des dernières innovations, notamment avec l’avènement de l’intelligence artificielle (IA). Les entreprises recherchent des talents formés aux compétences digitales les plus récentes, que ce soit pour recruter de nouveaux profils ou faire évoluer leurs salariés existants.

« L’IA n’est pas une menace si l’on se forme et que l’on repense son poste de travail pour l’augmenter », explique David Prud’homme.

L’IA : outil d’augmentation des compétences

Selon le directeur de Digital Campus Paris, trois axes majeurs se dessinent :
Postes de travail augmentés : assistants et collaborateurs doivent apprendre à utiliser l’IA pour automatiser certaines tâches et gagner en productivité.
Métiers réinventés : l’IA permet d’améliorer créativité et efficacité dans de nombreux métiers, notamment dans le design et le digital.
Automatisation des process : la réorganisation des flux et des chaînes de production avec l’IA crée autant d’opportunités que de transformations à anticiper.

L’IA représente à la fois des créations et destructions d’emplois, d’où l’importance de la formation continue.

Digital Campus : formations, insertion et expertise

Avec 10 écoles en France (Paris, métropole et international), Digital Campus propose :
25 à 30 formations allant du bachelor au master, ainsi que de nombreux modules en formation continue.
Une communauté de professionnels et formateurs spécialisés dans les dernières technologies et IA.
Un taux d’insertion exceptionnel : 90 % des diplômés trouvent un emploi, avec un salaire moyen de 36 000 € (bachelor) et 40 000 € (master) à Paris.

Se reconvertir dans le digital : tout le monde peut y arriver

David Prud’homme souligne que la reconversion digitale est possible quelle que soit votre expérience passée. En effet, chimistes, boulangers ou souffleurs de verre peuvent valoriser leurs compétences métier dans le digital.
Pour cela l’accompagnement est personnalisé grâce aux conseillères de Digital Campus, CPF, alternance et dispositifs de transition professionnelle.
« Un bon professionnel dans son ancien métier peut devenir un excellent professionnel dans le digital », conclut-il.

