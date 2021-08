CAP Petite Enfance: quand la reconversion s’impose !

La crise sanitaire qui secoue le monde depuis 2020 a contraint un grand nombre de personnes à réévaluer leur vision de carrière professionnelle. Pour beaucoup, l’idéal désormais est de se reconvertir dans des métiers qui leur ressemblent davantage. Dans cette optique, de nombreuses personnes envisagent ainsi de suivre une formation comme celle du CAP petite enfance. Nous vous invitons à en savoir plus sur cette dernière.

Qu’est-ce que le CAP petite enfance ?

Le CAP petite enfance correspond à un diplôme qui s’obtient après réussite à un examen organisé par le ministère de l’Éducation nationale. Depuis 2017, il est appelé CAP AEPE (Accompagnement Éducatif Petite Enfance), et la formation pour y parvenir requiert d’avoir au moins le niveau de la classe de 3e. L’objectif de la formation au CAP petite enfance qui dure au moins deux ans est de former des professionnels capables d’assurer l’accueil et la garde d’enfants de 0 à 6 ans.

Pour réussir dans le domaine de la petite enfance, les postulants au CAP doivent être dotés de qualités bien précises, comme le sens de l’écoute, la courtoisie, la patience, la résistance à la fatigue, la communication, l’organisation et la capacité à travailler en équipe. En plus de ces qualités humaines, le postulant doit développer des compétences techniques liées aux soins et à la sécurité des enfants.

L’option de formation à distance au CAP petite enfance

Si vous entamez une reconversion professionnelle, et que vous souhaitez travailler aux côtés de jeunes enfants, notez que les ouvertures professionnelles sont nombreuses avec le CAP petite enfance et la formation qui permet de l’obtenir. Vous avez la possibilité de suivre les cours de préparation au CAP petite enfance par correspondance ou en ligne. L’intérêt de cette option est que vous travaillez à votre rythme, avec un enseignement aussi soutenu que celui donné en présentiel.

La durée pour un parcours de formation à distance varie de 9 à 36 mois. Les formules de formation varient en fonction des centres qui les dispensent. Toutefois, les apprenants qui choisissent ce système d’études bénéficient de suivis personnalisés, à travers :

des manuels de cours imprimables,

des cours en direct avec un professeur ,

, un accès à une plateforme de e-learning (pour suivre les cours en replay par exemple),

des vidéos sur la prise en charge des jeunes enfants.

Des forums d’échange entre apprenants et équipes pédagogiques sont aussi disponibles, de même que des lignes téléphoniques spéciales pour faciliter le contact entre l’administration et le corps enseignant. Durant la période de formation, il faut généralement participer à des stages dont la durée totale est de 420 heures, qui peuvent être réparties en fonction de la disponibilité du candidat. Ces stages sur le terrain permettent de gagner en compétences techniques et en confiance en soi.

Les débouchés de la formation

Obtenir le CAP AEPE vous permet de postuler à des emplois tels que :

agent de crèche,

aide-auxiliaire de puériculture ,

, aide-éducateur de jeunes enfants (EJE),

animateur petite enfance.

Vous pouvez ainsi travailler dans des crèches, des garderies, des écoles maternelles, ou encore faire de la garde à domicile. Grâce à ce diplôme, vous pourrez également préparer l’admission à divers examens et concours, notamment pour accéder au niveau supérieur. Très dynamique, le secteur de la petite enfance a constamment besoin de personnel qualifié. Si vous souhaitez vous reconvertir dans ce domaine, la formation en ligne vous permettra de continuer à gérer vos activités quotidiennes, tout en faisant l’acquisition de connaissances et de compétences très enrichissantes.