Engie offre des opportunités d’alternance

Philippe Sarre, directeur des ressources humaines et de la transition chez Engie Solutions, était l’invitée du journal de l’emploi. Le groupe Engie, l’un des leaders mondiaux de la transition énergétique, propose pas moins de 1800 postes en contrat d’alternances à pourvoir.

Engie se distingue en tant que groupe énergétique engagé dans la fourniture de l’énergie la plus verte et la plus neutre possible. En offrant des contrats d’alternance dans des domaines techniques liés à la transition énergétique, Engie contribue activement à la lutte contre le changement climatique et à la promotion d’un avenir plus durable. Ces contrats couvrent une large gamme de métiers, allant du Bac au Bac +2, principalement dans les domaines techniques.

Défis et solutions

Malgré la forte demande pour les profils techniques dans toutes les entreprises, le métier de l’énergie reste souvent méconnu des jeunes. Pour remédier à cela, Engie propose aux jeunes de Bac à Bac +3 de suivre leur formation au sein du CFA d’Engie, également connu sous le nom d’Académie de la Transition Énergétique. L’objectif ambitieux est de recruter 400 apprentis par an via le CFA et de les embaucher à l’issue de leur alternance.

Engie ne se contente pas de recruter des jeunes diplômés. Le groupe s’engage également à former et à intégrer les personnes qui ont quitté le système scolaire. Le CFA d’Engie a ainsi mis en place un dispositif dédié à l’accueil de jeunes sans diplômes ni qualifications, offrant un parcours de prépa-apprentissage de 7 semaines pour ceux désireux d’apprendre un métier.