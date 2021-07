cumentaire: Néo-ruraux en Haute-Loire

S’installer à Campagne: les Néo-Ruraux

Qui d’entre nous n’a pas entendu un couple d’amis dire qu’il voulait sauter le pas et s’installer à la campagne ? Nous explorons et interrogeons ce rêve de campagne, ce désir de terroir, d’une vie plus simple et apaisée aux douces senteurs de nature, dans un temps long depuis les premières vagues des années 1970 à aujourd’hui. Nous allons à la rencontre de ces familles qui se sont confrontées à un nouvel environnement, un nouveau logement, une nouvelle profession, une nouvelle école, de nouveaux amis. Dans ce documentaire proposé par On Stage et Demain TV, le réalisateur, Thierry Mercadal a sillonné le département de la Haute-Loire à la rencontre de néo-ruraux. Des personnes venues s’installer dans le département de la Haute-Loire il y a longtemps ou récemment, soit en télétravail soit en ayant repris ou créer une activité (Commerce, Gîte, Auberge ou encore en agriculture).