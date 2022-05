Priorité Eco: Focus sur les banques en ligne avec N26 France

Priorité Eco: la banque en ligne l’exemple de N26

On compte, en France, 10 millions d’utilisateurs des banques en ligne.

Seriez-vous, personnellement, prêts à confier votre argent à un site internet ?

Pour présenter cette activité bancaire, détailler son fonctionnement et son marché, Christine Ockrent reçoit:

–Jérémie Rosselli, directeur général N26 France et Benelux dans Priorité Eco.

Priorité Eco: la banque en ligne N26 une banque en plein développement

N26 est une banque initialement allemande qui s’est développée partout en Europe et qui propose une digitalisation de son compte bancaire. Avec N26 Finis les banques physiques, les guichets et les conseillers bancaires que l’on peut rencontrer, place au 100% digital. Une offre qui correspond à l’ère du temps et aux besoins de rapidité et de flexibilité des consommateurs, mais qui n’est pas sans poser quelques questions sur la fiabilité et la sécurité de tels processus.

« La banque traditionnelle n’a pas beaucoup évolué depuis les années 1970″, détaille le dirigeant. Surtout que digital ne veut pas dire fin du contact humain puisque vous pouvez faire vos transactions via votre téléphone mobile mais le service client existe toujours. »

Un témoignage, avec N26 à découvrir en intégralité dans Priorité Eco