L’importance d’un site internet performant : l’exemple des Ateliers FG

Pour une entreprise, comme les Ateliers FG, l’investissement en temps et en argent dans le numérique peut être difficile. Et le retour sur investissement aléatoire. Alors le web pour les TPE, relais de croissance ou perte de temps ? Après avoir essuyé quelques déboires, Stéphanie et Frédéric Gallez ont décidé d’inscrire la présence de leur entreprise sur le web dans le cadre d’une stratégie commerciale globale.

Les Ateliers FG : une entreprise de construction métallique.

Fondés en 1999, les Ateliers FG conçoivent et réalisent des travaux de serrurerie, de construction et de menuiserie métallique sur mesure. Et c’est dans l’atelier que sont fabriqués fenêtres, vérandas, verrières, puits de lumière, ou escaliers. Cette entreprise vise une clientèle de particuliers du grand nord-ouest de la France. Jusque-là, Frédéric faisait des affaires principalement par le bouche-à-oreille. Mais comme beaucoup de chefs d’entreprise, Frédéric est curieux. Par conséquent, il s’est lancé dans l’aventure Internet dès 2000.

Paroles d’entreprise

