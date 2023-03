ICI ON CHALLENGE : PRAESTA FRANCE

Dans cette édition de Ici On Challenge, Amal Laoui reçoit Raphaël Pinlou, président de PRAESTA France.

Praesta est le premier groupement mondial dédié au coaching et au mentoring stratégique de dirigeants ainsi qu’à la transformation humaine d’entreprises. Depuis 1994, PRAESTA France intervient auprès d’une clientèle Corporate (grands groupes et PME), Public-Politique comme d’Administrateurs de sociétés. Les sparring-partners de Praesta accompagnent la performance globale de l’entreprise ; toutes leurs actions facilitent la création de valeur dans l’entreprise

PRAESTA FRANCE en chiffres:

– Le réseau Praesta c’est 50 sparring partners dédiés aux dirigeants dont 20 en France,

– Praesta est présent dans plusieurs pays européens : France, Belgique, UK, Irlande, Allemagne, Espagne, Hongrie.

– 8000 dirigeants et managers et plus de 800 entreprises ont fait confiance à Praesta.

Praesta : vient du mot latin Praestare : se surpasser.