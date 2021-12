Le Journal de la Formation: SPECIAL FNADIR et APPRENTISSAGE

Le Journal de la Formation: l’apprentissage avec la Fnadir

Le journal de la formation vous propose un spécial Fnadir: la Fédération Nationale des Directeurs de Centres de Formation d’Apprentis.

A l’occasion de l’élection de la nouvelle équipe dirigeante de la Fnafir, le Journal de la Formation fait le point sur l’apprentissage et sur les perspectives d’action de la fédération dans les années à venir.

Pour cela, Johanna Kawa et Jérôme Joinet reçoivent:

– Pascal Picault, Président FNADIR, Vice-président de la FNADIR Île-de-France et Directeur du Centre de formation Formaposte IDF-Nord Est.

et

– Jean Philippe AUDRAIN, 1er Vice-président FNADIR, Président de la FNADIR Centre Val de Loire et Directeur Campus La Mouillère – Orléans Loire Valley.

Ils nous présentent les derniers développements de la Fnadir, des CFA et de l’apprentissage. Des développement importants notamment dans le contexte de la réforme Pénicaud de 2018 (Loi avenir Professionnel) et de la crise sanitaire. Dans cette émission ils nous expliquent leur dernière action décidée lors de leur assemblée générale: les « primaires de l’apprentissage ». Cette action a pour objectif d’interpeller tous les candidats à la présidentielle sur l’apprentissage.

La Fnadir lance les primaires de l’apprentissage

Faire de l’apprentissage un sujet de débat et de réflexion au cours de la prochaine campagne présidentielle : c’est l’objectif de l’équipe récemment élue à la tête de la Fnadir. Dans la perspective de la présidentielle, la Fédération nationale des directeurs de CFA va notamment lancer une consultation auprès des acteurs de l’apprentissage « les primaires de l’apprentissage ». Son but est de faire émerger des propositions de terrain et d’interroger les candidats sur leur vision de l’apprentissage sur les cinq prochaines années. Pour cela une application est mise en place pour permettre à tous de s’exprimer.

A propos de la Fnadir

Créée en 1985, la FNADIR est un réseau national de 560 directeurs/trices de Centres de Formation d’Apprentis. Ces Directeurs/trices de CFA / OFA, forment plus de 350 000 apprentis à tous les métiers, sur tout le territoire.

La force de cette association est de combiner une dimension territoriale (avec des représentations régionales) et une organisation nationale. Elle est ainsi présente dans les 13 régions de France métropolitaine et bientôt dans les outre mers

C’est une association de personnes, qui partagent de l’expertise, ancrée sur leurs territoires elle souhaite peser auprès de tous les acteurs de la formation, (état, instance régionales, nationale, Ed-tech, politiques…) pour développer durablement l’apprentissage dans la société.

vous pouvez suivre l’actualité de la fédération sur le Linkedin FNADIR