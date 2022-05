LEARNING TECHNOLOGIES : le métavers, créateur de lien pour les étudiants

L’invitée du Journal de la formation: Lisa Delaguette

Lisa Delaguette, Directrice générale de Kwark Media est l’invitée du journal de la formation et de l’enseignement supérieur. Cette experte du monde étudiant apporte son témoignage sur l’évolution de l’utilisation du digital par les étudiants ces dernières années.

En effet, suite à la pandémie, les écoles se sont adaptées, et elle ont adoptées l’enseignement digital. Sur cette période, en tant que groupe média, Kwark Media, via son site internet mcetv.fr, a constaté que si les étudiants étaient friands de digital, ils ont ressenti néanmoins un fort besoin de lien social. Paradoxalement aujourd’hui alors que le présentiel en cours est revenu dans leur quotidien, ces mêmes étudiants sont en attente de nouvelles solutions digitales.

Parmi celles-ci, Lisa Delaguette estime que le Metavers ouvre de nouvelles perspectives. C’est ainsi que Kwark Média a fait le choix, de lancer des journées portes ouvertes pour les établissements d’enseignement sur MetaKwark. Ce métavers vise à créer non seulement de nouvelle relations entre les étudiants et les établissements d’enseignement, mais il apporte également une solution d’apprentissage virtuel, où les apprenants et leurs formateurs peuvent se retrouver à tout moment. Un nouveau monde aà découvrir!