Les femmes chasseuses de têtes sont-elles plus empathiques ?

C’est la question que Business Women pose à Patrycja Mothon Bloch et Marion Varlet. Elles sont toutes les deux chasseuses de têtes. Patrycja a fondé New Elites Recruitment. New Elites Recruitment est un cabinet pour accompagner les entreprises dans le recrutement de profils digitaux, marketing et IT. Quant à Marion Varlet, elle a d’abord créé Lazarys, une start-up spécialisée dans la digitalisation des ressources humaines. Et en 2019, elle a lancé lecoinrecrutement.fr. Cette plateforme valorise la marque employeur des PME. Elle les aide également à recruter localement des profils techniciens ou employés. Ces deux entrepreneures échangent leur point de vue sur le métier de chasseur de têtes, l’impact du digital et les éventuelles spécificités de ce métier lorsqu’il est exercé par une femme.

Business Women, l’émission des femmes qui entreprennent

Chaque mois, Business Women met en avant les femmes entrepreneures. Elles viennent débattre d’un thème autour de l’entrepreneuriat. L’activité de leur entreprise est présentée à partir de leur publication sur les réseaux. Une chronique est également dédiée aux réseaux qui accompagnent les femmes qui entreprennent (BGE, Initiative France, Les Premières et Moovjee). Alors, profitez de l’expérience et des conseils des entrepreneures de Business Women.