Seniors : déconstruire les clichés côté recruteurs

Dans ce deuxième épisode de “Dites-moi tout”, l’émission s’attaque à un sujet central lorsqu’on parle d’emploi des plus de 50 ans : les clichés sur les seniors. Manque supposé de compétences, difficulté à s’adapter, déconnexion avec des équipes plus jeunes… Ces idées reçues continuent de peser sur les parcours des salariés expérimentés. Le plateau réunit trois profils complémentaires : Caroline Oudot, candidate et formatrice, Marianne Brouxel, directrice de l’agence France Travail Blois Gare, et Thomas Font, adjoint RH chez Enedis Centre-Val de Loire.

Clichés sur les seniors : ce qui se joue côté recruteurs

Dès l’ouverture, les échanges mettent en lumière des biais encore très présents dans les pratiques de recrutement. Marianne Brouxel rappelle que la discrimination liée à l’âge peut exister sans être consciente. Le rôle de l’accompagnement est alors d’alerter, mais surtout d’agir de manière pédagogique. En travaillant aussi bien avec les entreprises qu’avec les demandeurs d’emploi.

Concrètement, cela passe par la valorisation des profils seniors et par des outils permettant de dépasser les aprioris. Promotion directe de candidatures, immersion professionnelle, préparation opérationnelle à l’emploi ou méthode de recrutement par simulation. Autant de leviers évoqués pour permettre aux compétences de s’exprimer au-delà du CV.

Du côté des entreprises, Thomas Font explique que l’âge n’est pas un critère de recrutement. Les compétences et la capacité à occuper un poste priment. Les conditions de travail peuvent être adaptées, l’expertise est valorisée, et les données internes permettent de déconstruire certains stéréotypes. La question de la transmission occupe également une place importante, notamment à travers des dispositifs dédiés aux salariés en fin de carrière.

Caroline Oudot apporte enfin le regard du terrain. Candidate aujourd’hui, formatrice par ailleurs, elle évoque les interrogations qu’elle perçoit chez certains recruteurs, mais aussi l’engagement et l’énergie des seniors. À plus de 50 ans, il reste encore une partie de carrière à construire, avec l’envie d’apprendre, d’évoluer et de transmettre.