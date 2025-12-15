Demain! est
01 - Le Journal de l'Emploi

C’est de la com ! – avec Frédéric Fougerat

Emission du 11/12/2025 - Durée 10 minutes minutes
C'est de la com !

Tout le monde communique, mais tout le monde n’est pas communicant.
Dans ce nouvel épisode du Journal de l’Emploi, Jérôme Joinet reçoit Frédéric Fougerat, président de Tenkan Paris et auteur de C’est de la com ! 60 idées reçues sur la communication.

Il revient sur les clichés persistants autour de la communication : un métier jugé facile, accessible à tous, parfois relégué à une fonction d’exécution. À rebours de ces idées reçues, il rappelle que la communication est un écosystème de métiers, qui exige aujourd’hui des compétences multiples, une solide culture générale et une capacité d’analyse renforcée.

L’échange aborde aussi l’impact de l’intelligence artificielle sur les métiers de la communication. Loin de les affaiblir, l’IA pourrait au contraire renforcer leur dimension stratégique, à condition d’être maîtrisée et pensée comme un outil au service de l’intelligence humaine.

Enfin, Frédéric Fougerat s’adresse aux jeunes qui souhaitent s’orienter vers ces métiers : la communication n’est ni une façade ni un décor. C’est un métier passion, exigeant, en constante évolution, qui se construit dans le temps et l’expérience.

À propos de l’invité

Frédéric Fougerat est président de Tenkan Paris et expert reconnu de la communication stratégique et de la communication de crise. Il est l’auteur de C’est de la com ! 60 idées reçues sur la communication (éditions Bréal / Studyrama), un ouvrage qui interroge la place et la reconnaissance des communicants dans les organisations.

