Clôtur’ECO, une digitalisation qui paye!

Plus que jamais les entreprise doivent se digitaliser ! C’est la belle histoire de La Compagnie Normande, une entreprise spécialisée dans la pose des clôtures et portail a crée en 2018 une filiale Clôtur’Eco, pour créer un site internet afin de développer sa clientèle.

Depuis 30 ans, cette entreprise basée à Evreux, s’était développée avec une clientèle essentiellement locale faite de particuliers et de TPE. Face au changement des habitudes de consommation, il fallait être présent sur internet avec un site de e-commerce. Pour cela elle a décidé de monter cette filiale pour se digitaliser et conquérir de nouveaux marchés. Monsieur MOINEAULT à chargé son fils de développer ce projet. Valentin Moineault a dû relever plusieurs défis: de la création du site internet, à la nouvelle relation client en passant par les défis logistiques de la livraison des produits (lourds et encombrants pour certains).

En très peu de temps, le site de e-commerce a développé une nouvelle clientèle. Mais cette clientèle venue du web avait de nouveaux besoins. Pour cela, Clôtur’Eco a dû s’adapter en recrutant un commercial pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs notamment en matière de conseil.

Vendre des produits c’est bien mais avec internet il faut également développer le SAV et le conseil en ligne. La petite filiale a developper un service « Do it Yourself » : optimisant ainsi sa relation client. Un succès qui ouvre de nouvelles perspectives dans leur développement!

Le Chiffre d’affaire du site de e-commerce « Clôtur’éco » s’est rapidement développé avoisinant les 1 millions d’euros. En effet la clientèle grâce à internet se développe partout en France! Afin de se développer encore l’équipe projette des ouvertures de plateformes logistique un peu partout en France pour être aux plus près de leurs clients.

Paroles d’entreprises avec CERFRANCE

