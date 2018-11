Kangae un site qui donne aux jeunes le goût de se lancer.

Kangae. Retenez-bien ce nom : Kan-ga-e (prononcez kangaé). Surtout si vous avez entre 15 et 25 ans. En effet, Kangae c’est le nom du premier site dédié à l’entrepreneuriat, pour les 15 à 25 ans. Vous y trouverez des informations pratiques, des idées pour entreprendre, des témoignages de jeunes entrepreneurs pour vous inspirer. Vous pourrez aussi jouer sur un serious game pour muscler votre capacité à entreprendre. Des vidéos et des conseils d’experts apportent des informations pratiques. Bref tout ce dont vous avez besoin pour entreprendre sereinement ou en mode serein si vous préférez. Cette plateforme, gratuite, met à votre disposition toutes les informations nécessaires pour vous sensibiliser à l’esprit d’entreprendre. Elle a pour objectif de vous accompagner dans vos démarches entrepreneuriales, associatives ou de micro-projets éducatifs. Kangae c’est le site qui donne aux jeunes le goût de se lancer. A tout de suite sur kangae.fr.

