Elles Bougent : 20 ans pour promouvoir les femmes dans les métiers scientifiques

À l’occasion de son 20ᵉ anniversaire, l’association Elles Bougent était l’invitée du Journal de l’emploi. Sa directrice générale, Isabelle Huet, est revenue sur deux décennies d’actions en faveur de la féminisation des filières scientifiques, technologiques et industrielles. Mais surtout elle nous présente les enseignements d’une vaste étude d’impact réalisée auprès de plus de 5 000 membres de sa communauté.

Elles Bougent, un acteur majeur de la mixité dans les filières scientifiques

Créée en 2005, l’association Elles Bougent œuvre pour encourager les jeunes filles à s’orienter vers les métiers scientifiques, techniques, industriels et numériques. Grâce à un réseau de plus de 15 000 marraines et rôles modèles, soutenu par près de 350 partenaires (entreprises, établissements d’enseignement, fédérations professionnelles et ministères), l’association organise des rencontres, des visites d’entreprises et des actions de sensibilisation partout en France afin de lutter contre les stéréotypes de genre.

Une progression encore trop lente de la place des femmes dans les métiers techniques

Malgré vingt années de mobilisation, les chiffres restent préoccupants. Aujourd’hui, les femmes représentent seulement 25 % des ingénieurs, environ 19 % des techniciennes et moins de 20 % des professionnels de la tech. Pour Elles Bougent, ces données montrent que les stéréotypes de genre continuent d’influencer fortement les choix d’orientation des jeunes filles.

Une étude d’impact aux résultats très encourageants

Pour célébrer ses 20 ans, l’association a souhaité mesurer concrètement les effets de ses actions. Les résultats confirment l’efficacité de son modèle basé sur les rencontres entre professionnelles et jeunes filles.

L’étude révèle que plus des deux tiers des collégiennes, lycéennes et étudiantes déclarent avoir pris conscience des stéréotypes liés aux métiers scientifiques après leur participation aux actions de l’association. Plus marquant encore, 93 % des participantes affirment avoir élargi leur connaissance des métiers scientifiques et techniques, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives d’orientation.

Un impact qui dépasse les élèves

L’action d’Elles Bougent bénéficie également aux enseignants. Plus d’un enseignant sur deux indique avoir renforcé sa sensibilisation aux stéréotypes de genre grâce aux interventions de l’association. Plus de 80 % déclarent également avoir découvert davantage de métiers scientifiques et techniques, facilitant ainsi l’accompagnement des élèves dans leurs choix d’orientation.

Des opportunités concrètes pour les étudiantes et les entreprises

Les actions d’Elles Bougent ne s’arrêtent pas à la sensibilisation. Selon l’étude, 22 % des étudiantes ont obtenu un stage, une alternance ou un premier emploi grâce au réseau développé par l’association. Plus de 70 % affirment également se sentir intégrées à un véritable réseau professionnel féminin.

Les marraines elles-mêmes bénéficient de cet engagement en développant leurs compétences en communication, leur confiance en elles et leur leadership. Deux tiers d’entre elles estiment également contribuer à faire évoluer leur entreprise en faveur de l’égalité professionnelle.

Les Trophées de l’Égalité récompensent les initiatives innovantes

Pour marquer cet anniversaire, Elles Bougent a également remis ses Trophées de l’Égalité, récompensant des projets innovants favorisant la mixité. Parmi les initiatives distinguées figure un escape game consacré à la cybersécurité, imaginé par des étudiantes d’une école d’ingénieurs. Accessible en open source, ce projet permet aux lycéennes de découvrir les métiers du numérique de manière ludique et immersive.

Des ambitions renforcées pour les prochaines années

Forte de ces résultats encourageants, l’association souhaite poursuivre son développement en renforçant son implantation dans les territoires ruraux, en valorisant davantage les métiers de techniciennes et en intervenant toujours plus tôt dans les parcours d’orientation. L’objectif reste inchangé : permettre à davantage de jeunes filles de se projeter dans les carrières scientifiques, technologiques et industrielles, essentielles aux défis économiques et sociétaux de demain.