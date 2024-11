Emploi des « séniors » : valoriser les Compétences avec Hello Masters

Blandine Mercier, CEO et cofondatrice de Hello Masters est l’invitée du journal de l’emploi.

Pour elle : « L’augmentation de l’espérance de vie est une chance à saisir. Nous croyons que les talents expérimentés sont des piliers indispensables pour imaginer un avenir plus inclusif et durable. L’expérience est une ressource précieuse pour relever les défis économiques de demain, et les compétences doivent devenir le nouveau standard du marché du travail. »



Les masters c’est l’avenir !

Le vieillissement de la population active est une tendance majeure : D’ici 2030, 1 actif sur 3 aura plus de 50 ans. En 2025, une partie des Millennials sera classée parmi les seniors du monde professionnel. Pourtant L’âgisme, une des discriminations les plus répandues et invisibles, persiste dans le recrutement. Il faut que les choses changent ! pour cela il faut penser compétences et pour les fondateurs de hello Masters il ne faut plus dire Séniors il faut employer le terme de Masters!

A propos de Hello Masters

Hello Masters, le 1er réseau social professionnel dédié aux cadres et dirigeant(e)s de + de 20 ans d’expérience. Face au vieillissement de la population active et l’allongement de l’âge de départ à la retraite, Hello Masters a pour ambition de révolutionner le marché du travail en plaçant les compétences au centre des dynamiques. Grâce à une approche innovante basée sur un algorithme centré sur les compétences, Hello Masters permet à chaque utilisateur de cartographier précisément ses compétences, et d’en découvrir de nouvelles au fil de sa carrière. Car pour ses fondateurs il faut repenser le marché de l’emploi en se focalisant que sur les compétences. Cela permettra aux entreprises d’accèder à un réservoir de talents expérimentés pour optimiser leurs projets stratégiques. Et d’offrir aux masters de nouvelles opportunités faisant fi de l’âgisme. Hello Masters offre également un environnement sécurisé pour échanger des opportunités, des missions, et participer à des discussions de haut niveau.