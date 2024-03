Apprentis Solidaires : L’AFEV au service de l’apprentissage des jeunes

Le Journal de la Formation, a accueilli Nadia Nait Takourout, responsable du projet « Apprentis Solidaires » à l’AFEV (Association de la fondation étudiante pour la ville). Ce programme novateur représente une réponse concrète aux défis persistants de l’apprentissage en France. En particulier pour les jeunes issus des niveaux Bac Pro et CAP ainsi que les mineurs en décrochage scolaire.



L’apprentissage a connu une expansion significative au cours des dernières années, passant de 350 000 apprentis en 2018 à près d’un million en 2024. Cependant, cette croissance profite principalement aux jeunes les plus diplômés, laissant de côté ceux qui ont des parcours scolaires plus difficiles et qui ont moins d’accès aux opportunités d’apprentissage.

Une opportunité à ne pas rater !



C’est dans ce contexte que le programme « Apprentis Solidaires » prend tout son sens. Porté par l’AFEV, cette préparation à l’apprentissage solidaire offre une opportunité précieuse aux jeunes éloignés de l’emploi ou de la formation. Pendant une période de 6 mois, les participants s’engagent dans des projets de solidarité. Ils développent des compétences et sont accompagnés par des professionnels de l’AFEV.



Une des forces majeures du programme réside dans son aspect d’orientation professionnelle. Souvent, les jeunes ne savent pas quel chemin emprunter pour leur avenir. L’AFEV joue alors un rôle crucial en les accompagnant dans leur parcours professionnel et en les aidant à découvrir des opportunités auxquelles ils n’auraient peut-être pas pensé par eux-mêmes.



Depuis son déploiement en 2019. Le programme « Apprentis Solidaires » a touché la vie de 580 jeunes dans 40 villes à travers la France. Les résultats sont encourageants, avec un taux de 66% de sorties positives. Signifiant ainsi que les jeunes ont réussi à décrocher un contrat à l’issue de leur participation au programme.



Pour en découvrir plus sur le programme « Apprentis Solidaires », rendez-vous sur l’AFEV