T’inquiète, je gère : Green-Got, la banque verte 100% en ligne!

Cette semaine T’inquiète, je gère vous fait découvrir un projet étonnant: Green-Got, une banque 100% écologique! Une banque verte totalement en ligne!

Justine Cosemans reçoit:

–Maud Caillaux, une des co-fondatrice de cette banque d’avenir qui vous racontera comment on se lance dans un projet de création de banque… Leur credo « Changer la Banque pour changer le monde »

-et Nathalie Carré, expert entrepreneuriat de CCI France, en deuxième partie d’émission, vous donnera de précieux conseils en matière de communication quand vous lancez votre entreprise !

Green-Got est née dans la tête de 4 jeunes , qui voulaient que l’argent qu’il mettaient à la banque, ne finance plus le réchauffement climatique. Convaincus que les banques actuelles n’investissement pas dans les projet d’avenir, éco-resposables, luttant contre le réchauffement climatique, ils se sont dit: il faut créer cette banque engagée pour l’environnement, avec un compte décarboné. C’est à dire, un compte bancaire qui ne sert pas à financer les industries polluantes. L’argent de Green-Got financera des entreprises qui agissent sur des secteur durable: comme la production d’énergie renouvelable, l’agriculture locale et durable, la construction d’infrastructures et des transports en commun…

C’est un projet encore en développement, mais vous pouvez découvrir comment votre argent (dans votre banque) pèse en matière d’émission de carbone aujourd’hui en allant sur le blog combienemetmonargent.info Un blog crée par les 4 fondateurs.

c’est un projet en cours de développement, et si vous voulez que votre argent agisse pour la transition écologique, vous pouvez vous préinscrire et les soutenir en allant sur green-got.com

Cette semaine Nathalie Carré, Expert entrepreneuriat de CCI France vous propose 5 conseils pour vous démarquer quand vous vous lancer dans la création d’une entreprise ou d’un nouveau produit. Tout d’abord, il faut arrêtez de vendre des produits et services, mais il vous faut vendre des solutions aux clients (… toute une approche). Ensuite pensez a coconstruire vos produits avec vos clients. 3eme conseil: pensez a vous appuyer sur votre communauté pour développer la notoriété de vos « solutions ». Quatrième conseil: créez des offres croisées en partenariat avec des acteurs qui s’adresse à la même cible que vous. Et pour terminer il vous faut être présent sur tout le parcours d’achat pour répondre à la demande client. Cela nécessite, de nos jours, d’être bien présent sur internet! car c’est là, aujourd’hui, que vos futurs clients vont se renseigner…

Pas facile de comprendre le jargon financier ou de trouver des informations simples et fiables… L’une de nos nouvelles missions est de rendre les questions économiques, budgétaires et financières plus compréhensibles et plus accessibles à tous. En 2016, la Banque de France a en effet été désignée opérateur de la stratégie nationale d’éducation financière du public sur tous les territoires. D’abord tournée vers l’éducation des jeunes et du grand public, cette stratégie a été élargie en 2018 avec un 5ème pilier dédié à l’entrepreneuriat. Notre ambition est de vous accompagner dans vos préoccupations économiques et financières, que ce soit au moment de la gestation ou de la création de votre entreprise ou encore à toutes les étapes de son existence.

Ainsi, le portail mesquestionsdentrepreneur.fr met à votre disposition des informations simples et fiables qui faciliteront votre prise de décision dans les domaines économiques et financiers. Les contenus proposés sont des fiches pratiques, des vidéos ou encore des contacts de proximité pour vous accompagner sur des thématiques diverses et variées.

Vous pouvez y retrouver, par exemple, des informations sur :

– Savoir parler à mon banquier

– L’assurance-crédit

Mais aussi des réponses à vos problématiques :

– Gérer ma trésorerie

– Je n’arrive plus à payer l’URSSAF

Et bien d’autres thématiques pour mieux comprendre les sujets financiers pour mieux décider !

Mes questions d’entrepreneur un site à consulter si vous voulez entreprendre !