TAMBOUR BATTANT: MIEUX VIVRE LA VILLE

Mieux Vivre la Ville, c’est le thème de cette édition de Tambour Battant !

Antoine Spire vous propose une émission en trois temps :

1- Tout d’abord L’Entretien

avec Yankel Fijalkow, sociologue, urbaniste, auteur de « Récits de la ville malade » (Éd. Créaphis).

2- Ensuite Le Gril

Un débat entre Lise Bourdeau-Lepage et Arielle Masboungi

-Lise Bourdeau- Lepage est Professeure à l’université de Lyon3, auteure de « Evaluer le bien-être sur un territoire » (Éd. VAA conseil) et de « Nature en ville » (Éd.la librairie des territoires),

-Arielle Masboungi est architecte, urbaniste , grand prix de l’urbanisme 2016 , auteure de « La ville pas chiante » (Éd. le Moniteur) et de « le plaisir de l’urbanisme » (Éd. Parenthèses)

3- Pour terminer le Grand Témoin de l’émission est :

Jacques Lévy, urbaniste, directeur de la chaire « intelligence spatiale » de l’université polytechnique des Hauts de France, prix Vautrin-Lud 2018 , auteur de « Théorie de la justice spatiale » et de « l’humanité, un commencement » (Éd. Odile Jacob)