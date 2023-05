Tambour Battant: Passé composé, passé recomposé ou passé décomposé ?

Dans cette édition de Tambour Battant, Antoine Spire et Patrick Tudoret reçoivent:

-Avril BÉNARD, écrivaine, critique littéraire, auteure de « A ceux qui ont tout perdu’ » (Éd des instants),

-Stéphane ÉMOND, écrivain , auteur de « Argonne » (Éd. De la Table Ronde )

-Colin LEMOINE, écrivain, auteur de « Malgré » (Éd. Gallimard )

–Philippe RAYMOND-THIMONGA, romancier, poète, auteur de « Adrian AE» (Éd. Serge Safran ).



Quatre écrivains avec quatre romans qui témoignent de l’importance du traitement du temps dans le roman contemporain. Si le passé est essentiel, l’écrivain le recompose pour goûter le présent et interroger l’avenir. Les styles sont différents, car l’histoire personnelle de l’auteur(e) féconde l’écriture et le projet littéraire. Ainsi Colin Lemoine joue d’un style très élaboré et Avril Bénard s’appuie sur son expérience de critique pour imaginer la fuite précipitée des habitants d’un immeuble.



A voir cette semaine Dans Tambour Battant!