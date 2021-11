Tambour Battant: La méditation, pour mieux vivre ?

La méditation, pour mieux vivre ? c’est le thème de cette édition de Tambour Battant animée par Antoine Spire avec Hélène Mat.

Les trois temps forts de l’émission sont :

1) L’ Entretien

avec Sylvie GERMAIN, romancière, auteure de « Brèves de solitude », de « Le vent reprend ses tours » (éditions Albin Michel) et de « Les échos du silence » (Éd. Desclée de Brower)

2) Le Gril, un débat avec:

Bernard MINVIELLE, historien et théologien, auteur de « Pourquoi la méditation ne suffit pas » (Éd. du cerf),

et

Dr Marine COLOMBEL, psychiatre, spécialiste de thérapie cognitive, enseignante à l’université Paris Sud.

3) Les Grands témoins avec :

Carine BOKOBZA, psychanalyste jungienne

et

Didier LONG, théologien et écrivain, auteur de « Des noces éternelles, un moine à la synagogue » (Éd. Lemieux) et de « Défense à Dieu d’entrer » (Éd. Denoêl).