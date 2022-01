Tambour Battant: Dépénaliser des drogues, pénaliser l’alcool ?

Dépénaliser des drogues, pénaliser l’alcool ? C’est le thème abordé cette semaine dans Tambour Battant avec Antoine Spire et Patrick Tudoret.

Une émission en trois parties:

1) L’ Entretien en première d’émission vous permettra de découvrir

–Andreas BECKER, écrivain auteur de « Alcool, mon amour » (Éd. d’en bas)

et

–Valérie COLLOMBA, un des témoins dans le livre d’Andréas Becker.

Andreas Becker , avec Alcool mon amour raconte le vécu d’alcooliques regroupés autour de lui pour livrer un roman décapant.

2) Le Gril vous propose un échange entre:

– Marie-Pierre SAMITIER, journaliste à France TV, Auteure de « Comment l’alcool détruit notre jeunesse » (Éd. Albin Michel)

et

– Olivier DOUBRE, journaliste à Politis, Auteur de « Drogues, sortir de l’impasse » (Éd. La Découverte)

Olivier Doubre et Marie Pierre Samitier traitent de la pression des lobbies du vin pour empêcher la pénalisation de la consommation d’alcool. Ils évoquent également le bench drinking qui est plus dangereux que certaines drogues, drogues dont on pourrait dépénaliser l’usage au moins pour les adultes.

3) dans la dernière partie de l’émission le « Grand Témoin » est:

–Dr. William LOWENSTEIN, Médecin addictologue, Président de « SOS addictions », Auteur de « Tous addict et après » (Éd. Flammarion )

Il nous explicite le processus de l’addiction dans ses aspects biologiques et psychologiques en montrant qu’elle concerne chacun d’entre nous.