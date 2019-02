10ème édition du Prix Moovjee pour les jeunes entrepreneurs

C’est les 10 ans du Moovjee

Le Moovjee fête ses 10 ans et récompense donc pour la dixième année consécutive, les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets à travers un grand concours national. Il faut être âgé de 18 à 30 ans. Vous avez jusqu’au 6 mars 2019 pour postuler et tenter de devenir le nouveau lauréat de ce prix.

Les dotations du prix Moovjee

Ce concours est doté de 150 000 euros qui comprend :

-25 000 euros en numéraire,

-Un accompagnement d’un an,

-La participation au séminaire « Les journées de l’entrepreneur de demain »,

-et enfin des produits et services offerts par les partenaires de ce prix,

Pour avoir toutes informations concernant ce concours, rendez-vous sur : moovjee.fr

Demain TV vous souhaite bonne chance.

