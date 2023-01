Tambour Battant: Après les agressions sexuelles commises au sein de l’église catholique

Dans cette édition de Tambour Battant, qui nous plonge dans les différents scandales qui font trembler l’église catholique, Antoine Spire de Hélène Mathieu vous proposent différents regards.

En première partie d’émission ils reçoivent pour l’ Entretien :

–Jean-Marc SAUVÉ, conseiller d’état, ancien secrétaire général du gouvernement , ancien vice-président du conseil d’état (2006-2018) , coordonnateur de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE). En 2020, face à la révélation de nombreuses exactions sexuelles très graves commises par des prêtres et des religieux dans l’Eglise catholique, Jean-Marc SAUVÉ fut chargé de composer une commission d’enquête indépendante ; il fut lui-même très surpris du nombre impressionnant de témoignages recueillis et rendit un rapport accablant, caractérisant le drame comme « systémique » . Cette conclusion continue de bouleverser l’institution ecclésiale et l’opinion publique .

L’émission se poursuit avec le Gril un échange entre:

Agata ZIELINSKI et Nicolas TRUELLE, militants du collectif » Promesses d’Église » , évaluent le rapport et s’interrogent sur les raisons et les effets de ces crimes.

Agata ZIELINSKI est Maître de conférences au centre Sèvres, prix 2002 de l’académie des sciences morales et politiques , Co auteure de “J’écouterai leur cri” (Éd. Emmanuel ).

Nicolas TRUELLE est Directeur général des Apprentis d’Auteuil , membre de l’association « Promesses d’Église » , Coordonnateur du livre blanc » prendre le parti des jeunes , 24 solutions pour transformer leur avenir” (Éd. Apprentis d’Auteuil )



Pour terminer l’émission le Grand témoin est :

–Jean-Louis SCHLEGEL, éditeur, sociologue des religions, Co-auteur de « vers l’implosion, entretiens sur le présent et l’avenir du catholicisme » (Éd. du Seuil ).

Jean Louis SCHLEGEL énonce l’ampleur des réformes structurelles indispensables que pourtant l’Eglise n’a pas encore initiées à ce jour.