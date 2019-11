Recrutements : F-Secure, protéger contre les cyber attaques

La cybersécurité : tous concernés

65. C’est le nombre de vols de données effectués par seconde dans le monde selon le Breach level index de Gemalto. Aujourd’hui, en France et dans le monde entier particuliers et entreprises sont victimes de cyber attaques. Dans le monde professionnel, en 2018, 8 entreprises sur 10 ont connues des cyber attaques. Anti-virus, plateformes de cyber sécurité, comment se protéger de la bonne manière ? F-Secure, une entreprise finlandaise experte en cyber sécurité en fait son cheval de bataille… Et recherche ses futurs collaborateurs.

F-Secure, soldat face aux cyber attaques

C’est pour assurer une protection et une surveillance de qualité que F-Secure recrute. Ingénieur, consultant ou commercial, F-Secure ouvre tous ses postes en CDI. Lionel Doumeng, ingénieur commercial chez F-Secure France nous parle de cette campagne de recrutement dans le Journal de l’Emploi. A découvrir sur Demain !