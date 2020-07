Quelle stratégie commerciale mettre en place pour les TPE ?

Stratégie commerciale et petite entreprise

L’évolution des technologies, les outils de communication… autant de facteurs qui chamboulent notre société et modifient nos comportements. Les clients d’hier ne sont pas les mêmes que ceux d’aujourd’hui, et eux-mêmes sont différents de ceux de demain. Et les petites entreprises ne sont pas en marge de ces mutations. Par conséquent, la fidélisation et la conquête de nouveaux clients est une nécessité qui ne peut pas relever de la seule technique “du doigt mouillé”. C’est pourquoi même les petites entreprises doivent penser et mettre en œuvre une stratégie commerciale.

L’exemple de Ripair : miser sur son savoir-faire

C’est à Talloires, au pied du col de la Forclaz et à quelques encablures du lac d’Annecy, qu’est implantée Ripair, société spécialisée dans le contrôle et la réparation de voiles de parapente. Près de 30 ans après sa création, l’entreprise reste leader sur son marché. Malgré les années et le changement de dirigeant, la passion et l’envie de progresser restent intactes. Cette vidéo montre comment Ripai s’adapte aux évolutions avec un diagnostic de performance commerciale.

Paroles d’entreprise

