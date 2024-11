Emploi des seniors avec le cabinet Lincoln

Dans cette édition du Journal de l’Emploi, nous recevons Hélène Gallerne, associée au sein du cabinet Lincoln, pour aborder la question de l’emploi des seniors. En effet, les profils expérimentés sont en difficulté sur le marché du travail.

La valeur des séniors

Pour le cabinet Lincoln la valeur des seniors en entreprise est trop souvent non reconnue. Dans un contexte économique mouvant recruter un senior, sans préjugés est un véritable plus pour l’entreprise. Le cabinet Lincoln soutient fermement le recrutement des seniors au sein de l’entreprise car ces profils enrichissent les sociétés de leur expérience, ils apportent de la diversité et renforcent la cohésion transgénérationnelle. Pour cela le cabinet propose des processus et de l’accompagnement personnalisé pour les profils manageurs et cadres comme le management et l’intérim de transition. Il explore également de nouveaux outils tel que Match-e ; qui repose sur un algorithme de machine learning et l’intelligence artificielle afin d’identifier et d’aider l’employabilité de ces profils.

A propos de Lincoln

Créé en 1992, le cabinet de conseil en ressources humaines Lincoln a pour mission d’accompagner les managers et leaders tout au long de leur cycle de vie professionnelle. Grâce à une excellente compréhension de l’économie, du secteur des RH et à travers une vision plaçant l’humain au centre, Lincoln agit comme un conseiller au quotidien pour des Talents issus de tous les secteurs : Finance d’entreprise, Digital & Technologies, Santé & Sciences de la vie, Services Financiers & Capital Investissement.