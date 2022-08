Portrait d’architecture: L’îlot Chalucet à Toulon – une reconversion de friche hospitalière

Comment reconvertir des friches hospitalières de centre-ville ? Comment respecter ces lieux chargés de mémoire qui sont de véritables éléments de patrimoine historique, tout en les inscrivant dans une démarche d’ouverture et de renforcement du centre-ville ? Comment créer un nouveau quartier consacré au savoir et à l’art ? Pour répondre à ces questions, nous partons à la rencontre de l’îlot Chalucet à Toulon et de l’architecte de son projet de réaménagement, Corinne Vezzoni. Entre son agence et le site Chalucet, elle revient sur la génèse du projet, et partage avec nous la pensée complexe d’une architecte-urbaniste. Elle nous montre comment la création d’un nouveau pôle urbain consacré à la créativité et à la connaissance proche du centre-ville de Toulon permet de concilier les enjeux de conservation du patrimoine et les enjeux de renforcement de la dynamique du territoire urbain.