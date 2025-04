Management de transition: une opportunité pour les cadres séniors

Emmanuel Gasparini, président de Reactive Executive est l’invité de cette édition du Journal de l’emploi. Avec lui nous revenons sur la définition et développement du management transition en France. En effet, avec un marché du travail quelque peu sclérosé au vu contexte géopolitique et économique actuel, le temps de recrutement d’un cadre s’est allongé pour atteindre en moyenne 9 à 12 mois. Pour cela le management de transition représente une belle opportunité pour des cadres séniors en recherche de nouveaux défis professionnels.

A propos du management de transition

Le management de transition est une solution managériale qui consiste à confier la direction d’une organisation, d’une entreprise, d’une filiale, d’un département ou d’une branche à un cadre expérimenté, dirigeant opérationnel externe. Ce sont des missions qui peuvent durer de 3 mois à deux ans. Aujourd’hui vous pouvez avoir des missions de différents types: Les missions d »intérim management, c’est-à-dire le manager de transition intervient le temps que l’entreprise recrute (ou en cas d’arrêt maladie) Les missions “projets”. le manager de transition permet à l’entreprise de développer un projet spécifique parce qu’elle n’a pas l’expertise en interne, ou qu’elle ne souhaite pas démobiliser un manager en interne s de son activité quotidienne. Les missions de retournement ou de restructuring. Ce sont des missions où le manager de transition , aide l’entreprise à retrouver de la performance et de la profitabilité. Ce sont des missions de direction générale ou des missions de directeur de site ou d’usine.

A propos de Reactive Executive

Créé en 2012 Reactive Executive est un pure player du management de transition. la sociéité s’est spécialisés dans les fonctions de direction, Comex, Codir, Copil. La société intervient pour tous types de fonctions de direction : directeur général, directeur des ressources humaines, directeur financier mais également a direction marketing et direction commerciale. Reactive executive propose également ses services sur d’autres fonctions dans différents secteurs. Dans le domaine de la finance pour des cadres en : comptabilité, recouvrement, credit management, etc.. Ou encore pour des fonctions qui sont liées à l’industrie : directeur de sites, d’usines, de production. Reactive Executive réalise une centaine de missions par an pour un chiffre d’affaires d’un peu plus de 10 millions d’euros en 2024. 60 % des missions ont en régions et 40 % en Île-de-France. plus d’information: https://www.reactive-executive.com/