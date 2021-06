Paroles d’expert: véritable indépendance ou salariat déguisé, faire la différence!

Véritable indépendance ou salariat déguisé ? Faites bien la différence !

Les entreprises font de plus en plus appel à des auto-entrepreneurs ou autres travailleurs indépendants. Généralement pour des missions ponctuelles mais parfois pour des missions plus ou moins régulières. Mais les entreprises doivent faire attention! Car certaines situations contractuelles peuvent s’apparenter au salariat déguisé. En ce cas des sanctions non négligeables peuvent tomber . Si la relation de travail est requalifiée en salariat déguisé, ces sanctions peuvent toucher aussi bien toucher l’entreprise que l’auto-entrepreneurs ou le travailleur indépendant.

Paroles d’expert vous explique tout pour faire la différence entre la véritable indépendance et le salariat déguisé.

Paroles d’experts: des conseils pour les entrepreneurs

Paroles d’expert propose chaque mois des conseils avisés pour aider les chefs d’entreprises dans la gestion de leur société. Tout ce qui fait l’actualité et le quotidien des entreprises est abordé. « Paroles d’expert » est une émission produite en partenariat avec Cerfrance, le réseau de conseil et d’expertise comptable partenaire de la performance des chefs d’entreprise