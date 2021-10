Paroles d’entreprise: la Cabosse Créative une transmission réussie

Dans ce reportage vous allez découvrir l’histoire d’une transmission réussie: celle de la Cabosse Créative, une chocolaterie artisanale avec un atelier et deux boutiques. Fabienne le Blevec créatrice de cette chocolaterie artisanale a voulu passer la main… Elle a trouvé un repreneur au sein des salariés de l’entreprise.

Mais pour cela elle a du franchir différentes étapes. Tout d’abord l’évaluation de l’entreprise, ensuite la mise sur le marché et ensuite la finalisation de la transmission de l’entreprise à son salarié. C’est Gabriel Maingret un des chocolatiers de la Cabosse Créative qui en est aujourd’hui le nouveau gérant-propriétaire. Un belle histoire qui n’aurait pas vu le jour sans l’accompagnement par un conseiller d’entreprise qui est intervenu aussi bien auprès de la cédante que du repreneur.

Paroles d’entreprise: les recettes d’une transmission réussie

Afin de réussir sa transmission Fabienne Le Blevec est passée par plusieurs grandes étapes avec l’accompagnement de sa conseillère d’entreprise. L’évaluation de l’entreprise a été la première et très importante étape. Cela a été également une prise de conscience sur le prix, en effet il était 15% plus bas que le prix qu’elle estimé. pendant cette étape elle a également décidé de céder son affaire par une vente de part.

L’étape suivant a été la mise sur le marché, une étape qui demande de la patience. En effet si elle a eut des contacts et de nombreux échanges rien a abouti pendant deux ans..

Ensuite, une fois son salarié-repreneur identifié il a fallu monter le dossier financier ou il a fallu faire des adaptations spécifiques.

Son Conseil: faire preuve de souplesse et être à l’écoute de toutes les opportunités.

Ce reportage vous est proposé en partenariat avec Cerfrance . Le réseau de conseil et d’expertise comptable partenaire de la performance des chefs d’entreprise.