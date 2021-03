Paroles d’agriculteurs: savoir rebondir face aux aléas

Paroles d’agriculteur vous propose de découvrir le témoignage de Jérôme Bagnol. Cet éleveur de bovins et de porcins,installé en Limousin vous raconte comment il à fait face à différents aléas qui ont touché son exploitation. Son crédo: Face au épreuves il faut relativiser pour rebondir, et surtout s’entourer!

Être agriculteur c’est être entrepreneur!

Depuis qu’il a repris l’exploitation familiale, Jérôme Bagnol a du faire face à deux nombreux aléas. Tempête de 1999, crise de la vache folle, crise des cours du porc et deux incendies.. Des accidents de parcours auxquels doivent faire face régulièrement les agriculteurs comme tout entrepreneur. Il vous explique avec philosophie comme il a du faire face. Mais également quelles ont été ses décisions, ses actions qui font qu’aujourd’hui son exploitation se porte bien.

La démarche qui est la sienne est de relativiser l’évènement, s’entourer et rebondir. Cette démarche il l’a découverte notamment à travers une formation: entreprendre et réussir.

Entreprendre et réussir: se former pour réussir!

C’est en 2013 que Jérôme Bagnol a senti le besoin de suivre une formation: Entreprendre & Réussir. C’est est un parcours de conseil et de formation unique en France. Il a été créé par Cerfrance, spécifiquement pour les TPE et PME. Une formation qui lui a permis d’élargir sa vision de l’entreprise, d’enrichir ses compétences et d’élaborer de nouveaux projets.

Cette formation passe notamment par :

-Un état des lieux de l’entreprise: Réaliser un diagnostic , clarifier des projets, construire une stratégie et des objectifs.

-Une prise de recul: mieux comprendre l’environnement de votre entreprise, se positionner dans un environnement économique.

– La mise en place de plan d’actions: Mettre en œuvre un ou des projets d’entreprise dans une démarche personnalisée et structurée.