100 000 entrepreneurs, une association pour transmettre le goût d’entreprendre

En effet, cette association a pour vocation de diffuser l’esprit et la culture d’entreprendre. Sa cible, ce sont les jeunes de 13 à 25 ans. Et cette transmission de l’esprit d’entreprendre se fait via le témoignage d’entrepreneurs dans les écoles. C’est pourquoi l’association lance cet appel aux entrepreneurs pour démultiplier les témoignages. Alors Label Entreprise vous propose une émission pour découvrir 100 000 entrepreneurs en compagnie de sa déléguée générale Béatrice Vianney- Galvani et d’une entrepreneure Eline Coffi fondatrice d’Insouciante.

Label Entreprise met en avant les entrepreneurs

Chaque semaine, Label Entreprise donne des infos concrètes pour créer et développer les entreprises. Cette émission donne aussi et surtout la parole aux entrepreneurs. Ainsi, vous pouvez revoir leurs témoignages dans Label Entreprise, l’émission télé pour entreprendre.