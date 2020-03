Megetech : la croissance en continu

Megetech, la naissance d’un potentiel.

Tout commence en 2007, quand Jonathan Barthélemy et un autre associé créent la SARL Megetech. C’est une société d’usinage de précision. Auparavant salariés dans ce domaine, ils possèdent une expérience technique. Et cette expérience est précieuse pour démarrer leur activité. Puis, l’entreprise investit dans des machines afin de produire à plus grande échelle. En 2009, le développement de l’entreprise reçoit un coup d’accélérateur. C’est la fusion avec la SARL Eurocoup. Cela permet d’intégrer les compétences de Sylvain Crudu, ancien responsable d’atelier chez un grand compte du secteur. L’entreprise progresse dans l’usinage de précision. Elle progresse aussi dans les différents produits qu’elle s’attache à fournir, allant de la pièce prototype à la moyenne série.

Jonathan Barthélémy dirige douze ans plus tard, un groupe de 7 sociétés, en Rhône-Alpes, totalisant 7 millions d’euros de chiffre d’affaires, deux sites industriels et une trentaine de salariés. Une volonté de réussite chevillée au corps, une capacité à saisir les opportunités, une faculté à attirer les partenaires : simples constats ou ingrédients du succès ? La réponse est dans Paroles d’entreprise.

Paroles d’entreprise

