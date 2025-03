Toutes les pistes pour partir à l’étranger avec le salon s’expatrier mode d’emploi

Dans cette éditions du journal de l’emploi nous recevons:

Aurore Daux de la Direction des Français à l’Étranger et de l’Administration Consulaire (DFAE) du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères

et

Alexis de Saint-Albin, Directeur du développement à la direction Internationale de Malakoff Humanis. Deux représentants des organismes co-organisateurs du Salon « S’Expatrier, Mode d’emploi 2025« . Ils nous expliquent les tendances actuelles, tous les points d’attention qu’il faut avoir lors d’une expatriation (études, emploi, retraite, séjours longs, courts etc.) et surtout ils nous décrivent tout l’intérêt du salon s’expatrier mode d’emploi qui aura lieu le 26 mars prochain à la Cité internationale universitaire de Paris .

A propos du Salon « S’expatrier, mode d’emploi »

Il s’agit du rendez-vous annuel incontournable de l’expatriation et de la mobilité internationale, organisé par le Ministère des affaires étrangères, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, la Direction des impôts des non résidents, l’Assurance Retraite, les Notaires de France et le groupe Malakoff-Humanis.

C’est un salon pour tous les profils:

Que le candidat à l’expatriation soit étudiant, actif ou retraité, il pourra retrouver en un seul lieu les acteurs clés qui pourront l’aider dans son projet et l’informer sur les démarches indispensables à réaliser avant, ou même après, le départ. Logement, travail, fiscalité, éducation, protection sociale, soins de santé, vacances, retraite … autant de sujets sur lesquels il convient de trouver des réponses pour réussir son expatriation.

Vous y trouverez tous les organismes sur leurs stand mais également vous pourrez participer à de nombreuses conférences qui seront retransmise en streaming sur YouTube.

« S’expatrier, mode d’emploi » Information pratiques

DATE: 26 mars 2025 DE 09H À 18H

LIEU Cité Internationale Universitaire de Paris 17, boulevard Jourdan 75014 PARIS

ACCÈS:

RER B • CITÉ UNIVERSITAIRE (à 10min de Châtelet-Les Halles)

T3 • Cité universitaire

Entrée gratuite sur inscription : www.expatriermodedemploi.org/inscription